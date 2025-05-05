رغم وفاة زوجها.. خطوة لافتة من كارول سماحة تؤكد على احترافها المهني

ميرنا وليد - بيروت - احترامًا للظرف الإنساني الأليم الذي تمرّ به الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعد وفاة زوجها، رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى، قررت الجهة المنتجة لمسرحية "Anything Goes – كلو مسموح" تأجيل العروض الافتتاحية، التي كانت مقررة في 9 و10 مايو/أيار، إلى يومي 12 و13 من الشهر ذاته، فيما تبقى العروض الأخرى في مواعيدها المحددة في 15 و16 و17 مايو.

ورغم مصابها الأليم، اختارت كارول سماحة ان تستمر في المشاركة بالمسرحية، وفاءً لالتزاماتها المهنية تجاه أكثر من 150 فنانًا وفنيًا من لبنان وأوكرانيا ودول أوروبية أخرى، جميعهم مرتبطون بعقود إنتاجية دقيقة، وكان أي تأجيل إضافي قد يسبب خسائر مادية كبيرة للعمل.