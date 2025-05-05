رسم للملك تشارلز من طفولته يحمل رسالة مخفية إلى المزاد

ميرنا وليد - بيروت - رسم نادر للملك تشارلز سيُعرض للبيع في معرض "تريغر هاوس" بلندن في يونيو المقبل.



رسم أمير ويلز الشاب هذه اللوحة عندما كان تلميذًا في مدرسة "تشيم"، وأهداها إلى مربيته ستيلا جاك عام 1957.

كانت السيدة جاك الراحلة تُعرف بمودة باسم "دراغون" بين تلاميذ مدرسة تشيم، بمن فيهم الأمير البالغ من العمر تسع سنوات، ويُعتقد أن هذه اللوحة، التي تُظهر قاربًا شراعيًا من فئة دراغون، كانت اختيارًا فكاهيًا يعكس العلاقة بين الأمير الشاب ومربيته.

وُجدت اللوحة لأول مرة العام الماضي عندما قررت عائلة جاك بيعها، وكان روبرت يونغ هو المشتري مقابل 1500جنيه إسترليني فقط في يونيو من العام الماضي.

وقال السيد يونغ :"لقد صُدمت، صُدمت تمامًا، كنا مستعدين لدفع مبلغ أكبر بكثير بسبب مصدرها". إنهم نادرون جدًا، مصادرهم محدودة، ولا أعرف كم عددهم".

وأضاف يونغ :"لم يتم الإفصاح عن هويتها، لكن لن يكون هناك أكثر من 10 أو 12 منها في العالم، ولمن يشكك في صحتها، فإن الرسم الملون للقارب الشراعي الأزرق على الورق، والمُوقّع باسم "P. Charles" بالحبر الأزرق، يرمز إلى الأمير تشارلز.

وعن سعرها قال يونغ :"نطلب 16,000 جنيه إسترليني ثمنًا لها، وقد بيع رسمان آخران رسمهما عندما كان أصغر سنًا مقابل 59,000 جنيه إسترليني".