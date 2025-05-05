جوري بكر تتراجع عن قرار إعتزالها مواقع التواصل والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - تراجعت الممثلة المصرية جوري بكر إعتزالها مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد تعرض نجلها لوعكة صحية.

ونشرت بكر صورة لها برفقة إبنها في المستشفى، مستخدمة خاصية "الستوري"، هي تمسك بيده، وعلقت قائلة :"مش دايمًا الحياة لونها بمبي، أسبوع صعب من حزن واكتئاب وتعب ابني، سخونية وبرد والتهابات في المعدة، صراعات كثيرة، بس الواحد بيحاول يكون قوي ويعافر ويكمل عشان في ناس متعلقة في رقبته".

وختمت بكر حديثها قائلة :"هونها على بعض عشان كل واحد فينا شايل شيلة تقيلة أوي، ومش كلها وردي، صدقوني، بس دايمًا بنقول الحمدلله، اللهم لك ألف حمد، اختتمت جوري رسائلها بدعاء مؤثر، قائلة: الفترة دي الجو مليان جراثيم، يا رب احفظنا واحفظ ولادنا.، في إشارة إلى انتشار الأمراض مع تقلبات الطقس الحالية".

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