شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد فردوس محمد.. تزوجت بالصدفة وتحول الزواج لحب لمدة 15 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين 5 مايو ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فردوس محمد، أحد أبرز الأمهات الطيبة والحنونة في الأفلام السينمائية، والتي جعلت التعاطف معها في كل أدوارها شكلاً وموضوعًا، وبرغم أنها لم تتمتع بالإنجاب، إلا أنها برعت في تقديم دور الأم بتميز شديد وعلى مدار سنوات طويلة وحتى اليوم كانت أدوار فردوس محمد علامة مميزة فى تاريخ السينما، إلا أن حياتها أيضًا كانت مليئة بالتفاصيل الغريبة، التى كان على رأسها قصة زواجها.

الفنانة فردوس محمد قدمت حوالى 129 فيلمًا جسدت خلالها شخصية الأم فى أكثر من 100 فيلم جسدت خلالها أم لأغلب نجوم السينما فهى أم لعبد الحليم حافظ وأم لفاتن حمامة وأم لفريد شوقى وأم لعمر الشريف وغيرهم الكثير من النجوم ومن أشهر أفلامها (بياعة التفاح، سفير جهنم، سيدة القطار، صراع فى الميناء، إحنا التلامذة، حكاية حب، الطريق المسدود، سيدة القصر، رُد قلبى، أين عمرى، شباب امرأة، ابن النيل، أبو حلموس، سلامة فى خير، وعفريتة إسماعيل ياسين، وغزل البنات).

لم تتزوج فردوس عن طريق الحب أو حتى عن طريق زواج الصالونات، إلا أن زواجها كان زواجا من أجل إنقاذ موقف، ففى إحدى المسرحيات التى كانت تشارك فيها، كانت ستتوجه الفرقة إلى فلسطين، إلا أنه فى ذلك الوقت لم تكن تسمح السلطات المصرية لسفر النساء غير المتزوجات، وكان هذا يهدد مصير الفرقة، فوجد صاحب الفرقة أن الحل المثالى هو أن تتزوج من مونولوجست الفرقة "محمد إدريس"، وكان الزواج صوريا، إلا أنها تفاجأت بعد سفرها وانتهاء العرض بزوجها يخبرها بحبه لها، وتحول الزواج الصورى إلى زواج حقيقى ليستمر لمدة 15 سنة .