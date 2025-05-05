شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد المخرج حسام الدين مصطفى.. حفر اسمه بأبرز أعمال السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين مع ذكرى ميلاد المخرج الراحل حسام الدين مصطفى الذى ولد عام 1926 ووضع بصمته على أهم الأفلام السينمائية خلال مسيرة حافلة تعاون فيها مع كبار النجوم.

مسيرة المخرج الكبير الراحل حسام الدين مصطفى، شهدت تقديمه أعمال المهمة في تاريخ السينما المصرية والدراما أيضا، والتي تخطت الـ105 أفلام ومسلسلات أبرزها مسلسل ابن حزم وعصر الأئمة وصقر قريش وأفلام مثل المشاغبات والكابتن وغرام الأفاعي وشنبو في المصيدة والحرافيش، كما أن موهبته لم تتوقف عند حد الإخراج بل تعدتها إلى الكتابة في السيناريو والحوار وهو ما ظهر في أفلام الإخوة الأعداء عام 1974 ونساء ضائعات عام 1975.

رحل عن عالمنا المخرج الكبير فى 22 فبراير عام 2000 أي قبل ربع قرن، وقدم خلال مسيرته في الدراما أعمال درامية تاريخية ودينية منها "الفرسان" و"الابطال" و"صقر قريش" و"أبو حنيفة النعمان" وغيرها، ما جعله متألقاً على مستوي الدراما والسينما.

وربما لا يعلم كثيرون أن حسام الدين مصطفى أيضًا رائد أفلام الحركة والأكشن سافر إلى هوليوود لدراسة الإخراج، فعاد عام 1956 للعمل مع نجوم السينما ومن أبرز أفلامه السمان والخريف والإخوة الأعداء، الرصاصة لا تزال في جيبي، وكالة البلح درب الهوى، غرام الأفاعى، الحرافيش.