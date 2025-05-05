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ميرنا وليد - بيروت - أصدرت نقابة الفنانين في سوريا بيانًا رسميًا ردت فيه على قرار سحب الثقة من نقيبها، مازن الناطور، مشيرة الى أن هذا القرار "باطل" ولا يستند إلى الأسس القانونية المعمول بها.
وجاء هذا البيان في أعقاب الجلسة التي عُقدت يوم الأحد الموافق 4 أيار/مايو 2025، والتي أسفرت عن إقالة الناطور وتكليف الفنان نور مهنا بتولي مهام النقيب. وأكدت النقابة، في بيان وقّع باسم الناطور، أن سحب الثقة يتعارض مع أحكام القانون رقم 40 لعام 2019، الذي ينظم عمل النقابة، ويتنافى مع النظام الداخلي المعتمد فيها.
كما أوضحت النقابة أن الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بإنهاء تكليف النقيب هي رئاسة مجلس الوزراء، التي كانت قد عيّنت الناطور بموجب القرار رقم 209 الصادر بتاريخ 25 آذار/مارس 2025، استنادًا إلى المادة 51 من القانون المذكور. وأشار البيان على أن جلسة 4 أيار/مايو 2025، التي تم خلالها اتخاذ قرار سحب الثقة، عُقدت بصفة استثنائية ودون استيفاء الشروط القانونية، مما يطعن في مشروعية ما نتج عنها من قرارات.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ مازن الناطور بعد خبر إقالته من منصبه كنقيب الفنانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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