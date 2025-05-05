لين برنجكجي عن زوجها معتصم النهار: "بيضرب مواويل بالبيت ولكن"

ميرنا وليد - بيروت - التقى موقع "الفن" بالسيدة لين برنجكجي، زوجة الممثل معتصم النهار وذلك في إنطلاق النسخة الثانية من The Beauty and Wellbeing Forum منتدى الجمال والصحة النفسية والجسدية لعام 2025، في "سيسايد أرينا" على الواجهة البحرية لبيروت، وذلك برعاية وزارتي الإعلام والاقتصاد والتجارة، والذي قد حضره الفنان رامي عياش والممثلة دانييلا رحمة.



"الفن" أجرى مقابلة مع لين برنجكجي تحدثنا فيها عن المناسبة، مسلسل معتصم المقبل، هل يُغنّي لها في المنزل وتقيّم صوته؟ وغيرها من المواضيع.

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