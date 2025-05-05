هل تذكرون هادي يونس صاحب أغنية " عم بحلم برفيقة " ؟ هكذا أصبح

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ميرنا وليد - بيروت - من منا لا يعرف أغنية "عم بحلم برفيقة" لصاحبها الفنان اللبناني هادي يونس، ومن منا لا يعرف أغنيته الشهيرة "مش معقول تغيب الشمس"؟
هادي يونس اليوم بعيداً عن الفن، وهو يعمل في مجال التجارة، وإليكم مجموعة من الصور الحديثة له.
يذكر أن هادي يونس شارك في برنامج ستوديو الفن عام 1996 وكانت أول أغنية له "شو صرلك تغيرتي" الي أطلقها مع فيديو كليب.
وحقق يونس نجاحاً كبيراً بصوته وإحساسه الجميلين، وقد أحبه الناس ودخل قلوبهم وحقق جماهيرية لا يستهان بها ليبتعد بعدها تدريجياً عن الفن.
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