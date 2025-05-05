بروكلين بيكهام يواصل الابتعاد عن عائلته حتى في عيد والده

ميرنا وليد - بيروت - لا تزال الشائعات تحيط بعائلة بيكهام حول وجود خلافات بين بروكلين وشقيقه روميو، حيث تشير التقارير إلى أن بروكلين وزوجته نيكولا بيلتز لا يثقان في نوايا شريكة روميو الجديدة، كيم تورنبول، وذلك بحسب ما أفادته صحيفة The Mirror.



كما أن بروكلين ونيكولا لم يحضرا حفل ما قبل عيد ميلاد ديفيد بيكهام في ميامي، والذي شهد حضور نجم كرة القدم ليونيل ميسي وعارضة الأزياء السابقة سيندي كروفورد.

ورغم أن الزوجين كان من المتوقع أن يحضرا عيد ميلاد ديفيد الرسمي يوم الجمعة، والذي دُعي إليه جميع أفراد العائلة في أحد المطاعم في غرب لندن، إلا أن بروكلين لم ينشر أي كلمات تقدير أو تهنئة لوالده على الإنترنت، وكذلك الأمر بالنسبة لنيكولا.

من جهتهما، لم يتردد كروز وروميو في تقديم التهاني لوالدهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لا تزال الابنة هاربر دون حساب شخصي حتى الآن.

الزوجان كانا قد تجاهلا أيضًا عيد ميلاد فيكتوريا بيكهام الحادي والخمسين مؤخرًا، وفي المقابل، امتنع الوالدان كذلك عن تهنئة بروكلين ونيكولا في ذكرى زواجهما الثالثة.