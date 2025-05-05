شكرا لقرائتكم خبر عن جيريمى رينر يكشف سبب عدم إنتاج موسم ثان من Hawkeye والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى جيريمي رينر عن سبب عدم إنتاج الموسم الثاني من مسلسل Hawkeye حتى الآن، وكان قد جسّد رينر شخصية كلينت بارتون، المعروف أيضًا باسم Hawkeye، في عالم مارفل السينمائي، منذ ظهوره الأول في فيلم ثور عام 2011، ومنذ ذلك الحين، لعب الدور في أربعة أفلام روائية طويلة، وفي مسلسل "هوك آي" على منصة ديزني+ عام 2021.

وأكد رينر قائلا: "طلبوا مني العمل على الموسم الثاني، وعرضوا عليّ نصف التكلفة، فقلتُ لنفسي: "حسنًا، سيتطلب الأمر مني ضعف الجهد بنصف التكلفة، وثمانية أشهر من وقتي، تقريبًا، لإنجازه بنصف التكلفة، ولهذا لم أقبل بهذا العرض حتى الان".

وأشار رينر قائلاً: "لا أريد زيادة كبيرة في الأجر، ومن الممكن أن ارضى بنفس أجر الموسم الأول من Hawkeye، ولكن لا تقتص نصف أجرى وتريد منى الموافقة على تقديم الشخصية من جديد".

العمل مستوحى من البطل الخارق Hawkeye، من Marvel Comics، الذى يركز على مغامراته مع Young Avenger، كيت بيشوب التى تلعب دورها هيلى ستاينفيلد.

ويشمل طاقم ممثلين مسلسل Hawkeye فيرا فارميجا، وفرا فى، وفلورنسا بوج، وتوني دالتون، وزان مكلارينون، وبريان دارسي جيمس، والوافد الجديد Alaqua Cox في دور مايا لوبيز، تم إخراج Hawkeye بواسطة Rhys Thomas وإخراج الثنائي بيرت وبيرتي.