ميغان ماركل متهمة بالنفاق وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - استخدام ميغان ماركل للقبها الملكي في حياتها الخاصة وُصف بأنه "منطقة رمادية" وقد يكون "نفاقًا" بحسب رأي أحد الخبراء.



وفي حديثها لصحيفة ذا صن، قالت مراسلة شؤون العائلة المالكة، كاتي نيكول، إن قيام دوقة ساسكس بإرسال سلة هدايا موقعة باسم "صاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس" إلى إحدى صديقاتها يثير تساؤلات.

وأشارت نيكول إلى أن ميغان وجهت انتقادات متكررة للمؤسسة الملكية، واستمرارها في استخدام اللقب يُظهر جانبًا من "النفاق".

وأوضحت الخبيرة أن ميغان، على الرغم من اتخاذها لقب زوجها، إلا أن استخدامها المستمر للقب "صاحبة السمو الملكي" و"دوقة ساسكس" يبقيها مرتبطة بامتيازات الحياة الملكية.

وقالت:"أعتقد أن هناك عنصر نفاق في الأمر... لقد هاجمتِ هذه المؤسسة مرارًا وتكرارًا، وآخرها في بودكاست استمعنا إليه هذا الأسبوع."

وأضافت نيكول:"ومع ذلك، ترغبين في الاحتفاظ بكل المزايا والامتيازات التي تأتي مع هذه المؤسسة، وعلى رأسها الألقاب، لأنه لو كانا فقط 'هاري وميغان ساسكس'، فذلك ما سيكون عليه اسمهما. هي محقة عندما تقول إنها لم تعد 'ماركل'. عند الزواج، معظم الناس يأخذون اسم الزوج، وهذا ما فعلته. لكنها لا تحتاج فعليًا إلى استخدام لقب 'صاحبة السمو الملكي'.كما أنها لا تحتاج فعليًا إلى استخدام لقب 'دوقة ساسكس'. ولكن، بطبيعة الحال، هذا ما يميزها عن الآخرين، بما في ذلك مشاهير هوليوود من الصف الأول."