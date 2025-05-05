أحدثهم توم كروز وبن أفليك .. من هم الرجال الذين ارتبطت بهم آنا دي أرماس عاطفيًا ؟

ميرنا وليد - بيروت - حالياً تجمع بين الممثلة الكوبية آنا دي أرماس ونجم هوليوود الشهير البالغ من العمر 62 عاماً علاقة عاطفية، إليكم لمحة عن تاريخها العاطفي:

-مانويل أنيدو كويستا:

ارتبطت آنا بمانويل أنيدو كويستا، ابن زوجة الرئيس الكوبي ميغيل دياز، كانيل برموديز.

ورغم أنه لم يتم تأكيد العلاقة رسميًا، فقد شوهد الاثنان وهما يتبادلان القبل أثناء نزهة في مدريد في تشرين الثاني نوفمبر 2024. ولم يُشاهدا سويًا منذ ذلك الحين.

-بول بوكاداكيس:

منذ عام 2021 وحتى أواخر 2024، كانت آنا على علاقة مع بول بوكاداكيس، وهو مدير تنفيذي في أحد أشهر التطبيقات العالمية.

-بن أفليك:

ربما كانت علاقتها مع بن أفليك هي الأبرز، حيث واعدته بعد طلاقه من النجمة جينيفر غارنر، من عام 2020 إلى 2021، بعد أن التقيا في موقع تصوير فيلم "Deep Water".

- أليخاندرو بينيرو بيلو:

من 2017 إلى 2019، واعدت آنا الفنان الكوبي أليخاندرو بينيرو بيلو، لكن لم تُعرف تفاصيل كثيرة عن علاقتهما.

-مارك كلوتيت:

قبل شهرتها في الولايات المتحدة، كانت آنا متزوجة من الممثل الإسباني مارك كلوتيت، بعد أن التقيا في عام 2010. تزوجا عام 2011، لكنهما انفصلا بعد عامين.