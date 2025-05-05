شكرا لقرائتكم خبر عن الحريف وأبنائي الأعزاء شكرًا والعائلة والناس.. أبرز أدوار فردوس عبد الحميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النجمة الكبيرة فردوس عبد الحميد أحد أبرز النجمات اللائي قدمن الأعمال التراجيدية بشكل مبهر في الدراما التليفزيونية، وكتبت اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الفن المصرى ما بين السينما والدراما المصرية التي شهدت تألقها بأدوار مميزة خلال تاريخها الطويل، بدأت حياتها الفنية على خشبة المسرح القومي، قدمها المخرج كمال الشيخ في فيلم "على من نطلق الرصاص" مع الفنانة سعاد حسني. حصلت على أول دور بطولة لها في مسلسل "حكاية ميزو" ثم توالت أعمالها وقدمت العديد من البطولات التلفزيونية، كما واشتهرت بالأعمال السياسية.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز أدوارها:

العائلة والناس

أحد أهم المسلسلات بالدراما المصرية، والتي قدمت فيها شخصية رجاء العشري وتميزت فيها بصورة كبيرة بعدما نالت استحسان الجمهور والنقاد في عمل مختلف حقق نجاحاً كبيراً آنذاك.

أبنائى الأعزاء شكرًا

أحد أبرز الأعمال الدرامية بطولة النجم الراحل عبد المنعم مدبولى، وقدمت فردوس عبد الحميد من خلاله شخصية صفاء

ليالى الحلمية

أحد أهم روائع الدراما المصرية التي شهدت تألقها عبر شخصية أنيسة بدوي، وهو العمل الذى تم حفره بذاكرة الدراما كواحد من أهم المسلسلات لا في مصر وحسب، وإنما بالدراما العربية كلها من المحيط للخليج.

الحريف

فيلم شهد تألقها مع عادل إمام، وإخراج محمد خان، لتقدم فيه دور مختلف ومميز، فهى الفتاة المحبوبة من قبل بطل الفيلم الحريف عادل إمام، ورغم إنفصالها عنه إلا أنه لا يرغب في زواجها من أي شخص بعده، وذلك بعدما خسرها بسبب الكرة وهوايته معها وعدم انضباطه في العمل.

زيزينيا

قدمت فردوس عبد الحميد خلال المسلسل دور مميز من خلال لعب شخصية نعيمة مرسال التي شهدت تألقها بصورة كبيرة في عمل من تأليف الكاتب الراحل الكبير أسامه أنور عكاشة.