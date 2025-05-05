شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يتعاون مع عمرو المصرى بـ3 أغانٍ درامية فى ألبوم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنان رامى صبرى تعاونًا جديدًا مع الشاعر الغنائى عمرو المصرى، من خلال 3 أغانٍ جديدة ضمن ألبومه المقبل المقرر طرحه في صيف 2025، وتحمل الأغاني طابعًا دراميًا مختلفًا، ومن المنتظر إصدارها بطريقة "السينجل" وعلى فترات متباعدة.

وأعرب الشاعر عمرو المصرى عن سعادته بالتعاون مع رامى صبرى، مؤكدًا أن الأغاني تحمل لونًا غنائيًا جديدًا ومختلفًا عن الأعمال السابقة للنجم، قائلاً في تصريحات لـ"الخليج 365": "سعيد جدًا بالتعاون مع رامى، وإن شاء الله الأغاني تعجب الجمهور وتحقق نجاحًا".

يذكر أن رامى صبرى قدم مؤخراً أغنية "الحب عيبنا" ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى 2025، والأغنية من كلمات النجم كريم فهمي أحد أبطال المسلسل وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلي، وحصدت الأغنية إشادات جماهيرية كبيرة وانتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

الأغنية جاءت ضمن السياق الدرامي للعمل الذي عرض في رمضان 2025، وذلك بعد اكتشاف "ليل الحسيني- ياسمين عبد العزيز" لخيانة زوجها يوسف "خالد سليم" مع نيكول سابا، وحملت كلمات الأغنية الكثير من معاني الحزن والحسرة التي تأتي بعد مقابلة الوفاء بالخيانة من أحد الأطراف.

وحل المطرب رامى صبرى ضيفا على برنامج "بودكاست بداية" من تقديم الطفلة ريما مصطفى وآدم وهدان، على شاشة قناة الحياة في رمضان الماضى، وقال رامى صبرى، أنا درست فى المعهد العالى للموسيقى العربية، وكنت من وأنا صغير بحب الموسيقى ومهتم بيها، وكنت بحب أم كلثوم وجيلها، وأنا من وأنا عندى 4 سنين كنت بتتفرج على التليفزيون واسمع الموسيقى".