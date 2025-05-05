شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يشيد بـ فيلم مايكل بي جوردن الجديد Sinners والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم العالمى توم كروز بفيلم الرعب الناجح "Sinners"، وهنأ النجم مايكل بي جوردان والمخرج رايان كوجلر على ما وصفه بأنه فيلم "لا يُفوّت".

ونشر كروز صورة على حسابه على موقع الصور إنستجرام، في ردهة سينما وهو يحمل تذكرة للفيلم، وكتب في تعليقه: "تهانينا لريان ومايكل ولجميع الممثلين وطاقم العمل، لا بدّ من مشاهدته في السينما والبقاء حتى شارة النهاية!".



النجم العالمى توم كروز



توم كروز

فيلم Sinners من بطولة مايكل بى جوردان، مايلز كاتون، سول ويليامز، أندريه وارد هاموند، جاك أوكونيل، تيناج إل. جاكسون، ديفيد مالدونادو، آدين إنكالاردي، هيلينا هو، ومن كتابة وإخراج ريان كوجلر، مخرج فيلمي " Black Panther " و" Creed ".

ويدرو فيلم Sinners حول رؤية جديدة للخوف، حيث يحاول شقيقان توأمان (جوردان) ترك حياتهما المضطربة، فيعودان إلى مسقط رأسهما ليبدأ حياة جديدة، ليكتشفا أن شرًا أعظم ينتظرهما بعد بعودتهما.