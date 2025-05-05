شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

حشد جماهيري غير مسبوق، والآلاف من عشاق الهضبة، وتفاعل منذ اللحظات الأولى، مشاهد تلخص الحفل الكبير الذي أحياه النجم عمرو دياب في القرية العالمية بدبي مساء أمس.

توافد جمهور الهضبة بالآلاف قبل الحفل بساعات في انتظار عمرو دياب صاحب الشعبية الجارفة من الخليج إلى المحيط، ليصعد إلى خشبة المسرح على أنغام أغنيته يا أنا يا لأ وسط صرخات وهتافات الجمهور.

خطف عمرو دياب الأنظار بإطلالة شبابية مميزة باللونين الأحمر والأسود خلال فقرتي الحفل، وأمتع جمهوره بباقة من أجمل أغانيه منها أجمل عيون الشهيرة ببرج الحوت، وده لو اتساب، وإنت الحظ.

وواصل الهضبة فقرات حفله وسط تفاعل مع الجمهور الذي انتظر منه مجموعة من أغانيه المحببة لديهم، مثل يا قمر، التي رددوها معه عدة مرات، وكذلك قمرين، وتملي معاك، وغلاوتك، وياه، وشكرا من هنا لبكرة، ووياه.

وعلى مدار ساعتين تقريبا استمتع جمهور الحفل بواحدة من أضخم حفلات دبي على مستوى الحضور الجماهيري.

ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل كبير في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم 16 مايو الجاري.



عمرو دياب يحيى حفلا ضخما فى دبى (3)



عمرو دياب يحيى حفلا ضخما فى دبى (4)



عمرو دياب يحيى حفلا ضخما فى دبى (5)



عمرو دياب يحيى حفلا ضخما فى دبى (6)



عمرو دياب يحيى حفلا ضخما فى دبى (7)



عمرو دياب يحيى حفلا ضخما فى دبى (1)