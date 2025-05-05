شكرا لقرائتكم خبر عن "العنب الساقع".. تعاون جديد يجمع أصالة بإسلام الجريني لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة أصالة نصري تجربة غنائية جديدة ومميزة في ألبومها المقبل، حيث تتعاون للمرة الأولى مع الشاعر إسلام الجريني، من خلال أغنية تحمل عنوان "العنب الساقع"، وهي من ألحان وتوزيع جابر جمال.

ومن المقرر أن تُطرح الأغنية رسميًا ضمن الألبوم المنتظر صدوره خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب كبير من جمهور أصالة ومحبي اللون الغنائي المختلف الذي تعودت على تقديمه.

وطرحت الفنانة أصالة نصري مؤخرًا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "بعض الأحيان" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.

وقدمت النجمة أصالة رمضان الماضى تتر مسلسل مليحة، بعنوان "أصحاب الأرض"، مصحوبا بالفلكور الفلسطيني، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.

كما طرحت أصالة أغنيتها "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.