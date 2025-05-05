شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور يرفض قرار سحب الثقة ويعتبره لاغيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مازن الناطور بنقيب الفنانين السوريين بياناً رسمياً على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ببطلان قرار سحب الثقة منه، ووصفه بأنه غير قانون ويعتبر لاغياً.

وجاء البيان الذى أصدره متمثلاً في نقابة الفنانين السوريين، بأن القرار الصادر عن نقابة الفنانين بسحب الثقة من الزميل مازن الناطور بصفته نقيباً هو قراراً باطلاً لمخالفته القانون رقم 40 لعام 2019، ولأحكام النظام الداخلى الناظم لعمل نقابة الفنانين وذلك للأسباب التالية:

أولا: أن الجهة التي تقوم بالتكليف هي الجهة المخولة بإنهاء التكليف استناداً لأحكام القانون مع العلم أن الجهة التي قامت بالتكليف هي رئاسة مجلس الوزراء وعليه فإن الجهة صاحبة التكليف هي الجهة الوحيدة المخول قانوناً بإنهاء هذا التكليف.

ثانياً: أن الجلسة التي تم بها سحب الثقة هي جلسة استثنائية تم عقدها بشكل غير قانوني.

وبناء على ما تقدم، فأن القرار الذى ينص على سحب الثقة من الزميل مازن الناطور بصفته نقيباً يعتبر لاغياً، والقرار الصادر من نقابة الفنانين الذى ينص على تكليف الزميل نور مهنا بمهام النقيب يعتبر لاغياً.

وكان مجلس نقابة الفنانين السوريين قد أصدر بيان اليوم الأحد، بسحب الثقة من نقيب الفنانين مازن الناطور، وذلك بسبب "تفرده بالقرار ومخالفة قانون النقابة".

وجاء في بيان مجلس نقابة الفنانين السوريين: "سحب الثقة من الزميل مازن الناطور بصفته نقيبا وذلك استنادا إلى المادة 33 الفقرة 3 من القانون 40 لعام 2019"، للأسباب التالية وهي، الاستئثار والتفرد باتخاذ القرارات، وإقصاء وتهميش أعضاء المجلس المركزي، ومخالفة القانون الناظم لعمل النقابة.

وكان مازن الناطور قد أصدر مؤخراً، قرر نقابة الفنانين السوريين أصدرت قرارا بشطب الفنانة سلاف فواخرجي، وقالت نقابة الفنانين السوريين فى بيانها إن سبب الشطب سلاف فواخرجي يعود لإصرارها على إنكار جرائم بشار الأسد، وتنكرها لآلام الشعب السوري.