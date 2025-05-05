شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم أرزة يفوز بجائزة الجمهور بمهرجان مالمو للسينما العربية.. تعرف على أبرز الجوائز والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الـ 15، عن جوائز المهرجان، حيث فاز بجائزة الجمهور فيلم أرزة، فيما فاز بجائزة أفضل ممثلة فيلم الجميع يحب تودا، وأفضل سيناريو من نصيب فيلم شكرا لتعاملكم المصرفي معنا وحصد فيلم نورة جائزة أفضل ممثل وحصد جائزة أفضل فيلم غير روائي فيلم "يلا باركور" وحصد جائزة لجنة التحكيم فيلم "المسار الأحمر"، ونال فيلم على حافة الأحلام على جائزة أفضل فيلم، بينما حصد الفيلم القصير على الحافة تنويه خاص وكذلك فيلم يدي الخالق.

وحصد جائزة لجنة التحكيم الفيلم القصير "ميرا، ميرا، ميرا" وجائزة أفضل فيلم قصير فيلم "النتيجة".

مهرجان مالمو المهرجان السينمائي العربي الأكبر والأكثر شهرة في أوروبا، حيث قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات واسعة نحو تشكيل إطلالة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية العربية، وإدارة حوارات بناءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد التي تضم العديد من الثقافات المتنوعة والمتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتمادًا على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه.



فيلم أرزة يفوز بجائزة الجمهور بمهرجان مالمو للسينما العربية



فيلم أرزة يفوز بجائزة الجمهور



من مهرجان مالمو للسينما العربية



مهرجان مالمو للسينما العربية



صناع فيلم أرزة يفوز بجائزة الجمهور بمهرجان مالمو للسينما العربية



مهرجان مالمو للسينما العربية



من مهرجان مالمو للسينما العربية



توزيع الجوائز بمهرجان مالمو للسينما العربية



من مهرجان مالمو للسينما العربية



فيلم أرزة يفوز بجائزة الجمهور بمهرجان مالمو للسينما العربية



فيلم أرزة يفوز بجائزة الجمهور بمهرجان مالمو للسينما العربية