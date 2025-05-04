هذا رأي شريف منير بزواج إبنته برجل يكبرها بسنوات كثيرة

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري شريف منير عن رأيه في زواج إبنته من شخص أكبر منها بسنوات كثيرة، وذلك خلال المؤتمر الصحافي لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" الذي عرض ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي.



وقال شريف منير: "لو بنتي فجأة قالت لي أنا هتجوز واحد فيه فرق كبير بيني وبينه في السن، ممكن أوافق لأن دلوقتي بقى فيه عيال تافهة كتير وبرضه فيه بنات مش قد المسئولية وبيفكروا في الفستان والفرح بس".

وعن الفيلم، قال: "أعتقد أن الفيلم لم يحصل على القدر الكافي من الدعاية، وعند عرضه على المنصات حقق رد فعل كبير مع المشاهدين. العمل لم يحصل على نسبة الدعاية المناسبة، وليس على قدر التعب اللي إحنا تعبناه فيه، وفكرة العمل عادية ولا أجد أزمة في أن شخص يحب بنت صديقه".