تصرف منة شلبي في جنازة زوج كارول سماحة يثير الجدل

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ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة المصرية منة شلبي حالة من الجدل بين الجمهور بعد إنتشار صور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي تحاول التخفي عن الحاضرين ورجال الصحافة عند ظهورها في جنازة المنتج وليد مصطفى زوج الفنانودة اللبنانية كارول سماحة.
وظهرت منة شلبي في الصور وهي ترتدي قبعة تغطي بها وجهها ونظارة شمسية كبيرة، وذلك حتى لا تلتقطها عدسات المصورين.
وقد تفاعل الجمهور مع الصور متساءلين عن السبب الذي دفع منة لهذا الفعل؛ رغم أن كل الحاضرين في الجنازة لم يداروا وجوههم عن الكاميرات.
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