نجم "You" يثير الجدل بحديثه عن القرآن الكريم.. فما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدث نجم مسلسل You، بين بادجلي عن علاقته بالقرآن الكريم مثيراً حالة من الجدل بين الجمهور.

وكشف النجم البالغ من العمر 37 عاماً أنه يحتفظ بالقرآن الكريم على منضدة السرير، وعادة ما يقوم بتأمل آياته ليستعيد هدوءه، خاصة بعد تصوير مشاهد مؤثرة، وقال: "أتأمل في آية قرآنية كل ليلة، فهي تُهدئني".

وأضاف متحدثاً عن روتينه الصباحي: "حتى لو كانت صباحاتي فوضوية بسبب الأطفال والعمل، فهذا هو الشيء الوحيد الذي لا أفوته أبدًا. وأوضح الممثل أن الصلاة تستغرق عادةً 15 دقيقة، مع أنه يستطيع تلاوتها في حوالي 7 دقائق إذا كان مستعجلاً، تليها دقيقتان من التأمل. إذا استطعتُ تخصيص 15 إلى 20 دقيقة لهذا، فسيكون الأمر بمثابة ترف. فهو يساعدني على استعادة التواصل مع معنى الحياة وهدفها".

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