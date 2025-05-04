داليا البحيري تتحدث عن سبب غيابها عن الساحة الفنية

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية داليا البحيري عن سبب غيابها عن الأعمال الفنية، وذلك على هامش حضورها حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

وقالت داليا: "عرضت عليّ أعمال كتير في رمضان اللي فات بس اعتذرت عنها، ولما اتعرضت لاقيت إني كنت صح إني أعتذر عنها"، مضيفة: "ممكن يكون فيه عمل بنجوم كبار ومخرج شاطر بس الفكرة في الدور اللي معروض نفسه. المرأة هتفضل تحاول تاخد حقها في المجالات المختلفة، وإحنا هنفضل وراها لحد ما تتمكن في جميع المجالات لأنها تستاهل إن إحنا نقف وراها".

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