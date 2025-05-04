بعد عقد قرانها.. رسالة مؤثرة من أمل رزق لابنتها

هذه رسالة أمل رزق لابنتها بعد عقد قرانها

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من هي هيا كتكت؟

هيا كتكت مخرجة ومصورة أردنية، والدها المنتج الأردني الراحل إسماعيل كتكت، ووالدتها الفنانة المصرية أمل رزق.

مخرجة ومصورة أردنية، والدها المنتج الأردني الراحل إسماعيل كتكت، ووالدتها الفنانة المصرية أمل رزق. شاركت هيا بالتصوير في أكثر من عمل فني، نذكر منها: مسلسل "نسر الصعيد" عام 2018، ومسلسل "عائلة الحاج نعمان ج1 وج2". كما عملت مع النجمة منى زكي في مسلسلي: "لعبة نيوتن، وتحت الوصاية".

وكان آخر أعمالها التي قامت بتصويرها، كان مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي عُرض خلال شهر رمضان 2025، وهو من بطولة: إياد نصار، وريهام عبد الغفور، وفتحي عبد الوهاب، وبسمة، وأحمد عزمي، ومحمد علي رزق، وفاتن سعيد. إضافة إلى ضيفي الشرف: دياب، وأحمد فهيم.

وعلى مستوى السينما، كان آخر أعمالها: فيلم "عصابة الماكس"، الذي قام ببطولته الفنان أحمد فهمي برفقة عدد من النجوم، أبرزهم: لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، أحمد فهيم، مصطفى بسيط. وعدد من ضيوف الشرف، منهم: أحمد السقا وهشام ماجد. والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي، وفادي أبو السعود. وإخراج حسام سليمان في أولى تجارِبه الإخراجية وإنتاج هشام عبد الخالق.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 07:25 مساءً - بعد احتفال الفنانةبعقد قران ابنتهاعلى المهندس آدم مصطفى العربي، حرَصت على توجيه رسالة مؤثرة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".وكانتقد احتفلت بعقد قران ابنتها في جوٍّ عائلي اقتصر على وجود الأهل والأصدقاء المقرّبين، وعدد من نجوم الفن، أبرزهم: هاني رمزي، مايان السيد، عبير منير، إيناس عزالدين وآخرون، وقد عقد القران الداعية مصطفى حسني.بكلمات مؤثرة حرَصت الفنانة أمل رزق على تهنئة ابنتها هيا إسماعيل كتكت، ابنة المنتج الراحل إسماعيل كتكت، بعقد قرانها؛ حيث نشرت مقطع فيديو من عقد القران عبْر حسابها على "إنستغرام"، وعلّقت عليه قائلة: "نور عين أمها كبرت وبقت عروسة، مش قادرة أصدق، يا رب يسعدك كمان وكمان ويبعد عنك كل حاجة وحشة، ودايماً تشرفوا اسم اسماعيل كتكت ويفضل اسمه مرفوع بكم وبأعماله العظيمة".كما وجهت رسالة لزوجها الراحل المنتج إسماعيل كتكت؛ قائلة: "افرح يا إسماعيل في الجنة ونعيمها، ربنا نصر بنتك نصرة قوية، اطمّن. اللهم لك الحمد حتى ترضى".يمكنكِ قراءة مشاهير احتفلوا بارتباط أبنائهم: عاصي الحلاني ومفيدة شيحة أحدثهم

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