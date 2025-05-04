إنجاز نصف مشاهد فيلم الساعة 7 بطولة محمد الشرنوبي تمهيدًا لطرحه بـ صيف 2025‏

كواليس التصوير

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 07:25 مساءً - أعلنت أسرة فيلم "الساعة 7" عن الانتهاء من تصوير 50% من مشاهد العمل، تمهيدًا لطرحه في جميع دور العرض خلال موسم صيف 2025، وسط توقعات بأن يقدّم الفيلم تجربة سينمائية مختلفة ومليئة بالأفكار الجديدة التي تواكب تطلعات الجمهور.وقد نشرت شركة Arrow film production المنتجة للعمل، مجموعة من الصور من كواليس التصوير عبر صفحاتها الرسمية، أظهرت أجواء العمل وروح الفريق، ما زاد من حماس الجمهور وانتظاره للفيلم.

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فيلم "الساعة 7"

ويضم الفيلم بجانب محمد الشرنوبي نخبة من نجوم الكوميديا وهم: محمد ثروت، أحمد الرافعي، نور إيهاب، ندا موسي، محمود حافظ، أحمد الأزعر، نادين. وضيف الشرف الفنان بيومي فؤاد، يدور فيلم "الساعة 7" في إطار كوميدي اجتماعي، ومن المتوقع أن يضيف بصمة خاصة لصيف هذا العام.الفيلم من إخراج محمود زهران، الذي يواصل حاليًا استكمال تصوير المشاهد المتبقية تمهيدًا للانتهاء من المونتاج النهائي خلال الفترة المقبلة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».