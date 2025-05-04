ميرنا وليد - بيروت - قدم الفنان اللبناني مروان خوري واجب العزاء بوفاة زوج زميلته الفنانة اللبنانية كارول سماحة، بالرغم من وجود خلاف بينهما.

وكتب مروان خوري عبر حسابه الخاص: "عزائي العميق إلى الفنانة كارول سماحة لخسارتها الكبيرة بفقدان زوجها الدكتور وليد مصطفى الرجل والزوج الاستثنائي ! رحمه الله ومنحكم الصبر والإيمان". وكانت قد نعت كارول سماحة زوجها الذي رحل يوم أمس، بعد صراع مع المرض، وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. فقدتُ اليومَ زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض. لم أرَ في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك وليد.. حبيبي، خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي. لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي... حتى نلتقيَ حيثُ لا ألمَ ولا بكاء ولا فراق".

كانت هذه تفاصيل خبر مروان خوري يتجاوز خلافه مع كارول سماحة بهذه الخطوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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