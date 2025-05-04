ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود الشهير بـ "سهم"، برفقة زوجته زوجته الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد الله بأول ظهور لهما بعد إحتفالهما بزواجهما في موناكو.

ووثق الفيديو لحظة وصول العروسين إلى أحد الفنادق الراقية في موناكو، بلقطو مليئة بالحب والسعادة.

وخطفت العروس الأنظار بإطلالتها الناعمة باللون الأبيض، وبماكياجها الخفيف والأنيق".

وكانت قد احتفلت العائلة الحاكمة في السعودية، بزفاف الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، المعروف بـ"سهم"، من الأميرة حصة بنت فيصل بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقربين. ونشر "سهم" صورة عبر حسابه الرسمي، تتضمن تاريخ زواجه "5/4/2025"، مع رمز قلب وخاتم زواج.

كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول لزوجة الأمير سهم في موناكو بشهر العسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.