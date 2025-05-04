أمل رزق تحتفل بعقد قران ابنتها هيا كتكت

ميرنا وليد - بيروت - في أجواء عائلية مبهجة، احتفلت الممثلة المصرية أمل رزق بعقد قران ابنتها هيا، ابنة المنتج الراحل إسماعيل كتكت، على المهندس آدم مصطفى العربي.

وشهد الحفل حضور عدد من المشاهير، من بينهم مايان السيد، وعبير منير، وإيناس عز الدين، جمال عبد الناصر ومحمد عبد الحافظ.

أمل رزق نشرت فيديو من الحفل وعلّقت بعبارات مؤثرة:"نور عين أمها كبرت وبقت عروسة مش قادرة أصدق يا رب يسعدك كمان وكمان ويبعد عنك كل حاجة وحشة.ودايما تشرفوا اسم إسماعيل كتكت ويفضل اسمه مرفوع بيكم وباعماله العظيمه أفرح يا إسماعيل في الجنة ونعمها ربنا نصر بنتك نصره قوى اطمن اللهم لك الحمد حتى ترضى".

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