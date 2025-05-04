ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها رحلتها عبر القطار من فرنسا إلى إيطاليا برفقة حبيبها رجل الأعمال التركي هاكان صبانجي.

وإختارت هاندا لهذه المناسبة الظهور بفستان أنيق للغاية، طويل وضيق باللون البيج وبقماش ناعم، جاء بأكمام طويلة وقصة مميزة.

الفستان من محل nocturne التجاري، ومن مجموعة NocturneXHande، ويصل سعره بحسب موقع البيع إلى الـ 470 دولار أميركي.

ومن الناحية الجمالية، تركت هاندا شعرها منسدل على كتفها ومالس، وطبقت ماكياج ناعم يليق بملامحها الناعمة.

كانت هذه تفاصيل خبر هاندا أرتشيل تختار إطلالة أنيقة للغاية لرحلتها عبر القطار.. وهذا سعر الفستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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