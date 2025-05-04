شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر بعد تعافيه من الأحبال الصوتية: أعود لممارسة نشاطي الغنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم مصطفى قمر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه بدأ في التعافى بعد خضوعه لعملية في الأحبال الصوتية الأمر الذى تطلب منه الامتناع عن الكلام لمدة 5 أيام، مشيرًا أنه حاليًا بخير وفى تحسن كبير ويستعد لممارسة نشاطه الغنائى.

من ناحية أخرى يستعد النجم مصطفى قمر لإحياء عدة حفلات في كندا يبدأها يوم 10 من شهر مايو المقبل في مدينة كالجري، كما يحيي أيضا حفلاً يوم 16 في مدينة برلينتجون بكندا، وحفلتين يوم 16 و18 مايو في ميسيساغا بكندا.

وأكد قمر أنه مبسوط بالغناء في حفلات كندا التى تحمل عددًا من المفاجآت، مشيرًا إلى أن تذاكر الحفلات نفدت بالكامل.

وكانت آخر كليبات مصطفى قمر كان أغنية صناعة مصرية من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم.

أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، عمل غنائي جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة في وصف الشريكة التي وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب لـ مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.