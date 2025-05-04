شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يرغب في دخول الغرفة السرية للهرم الكبير في فيلم المشروع X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح البرومو الدعائى لفيلم المشروع X، بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 21 مايو الجارى، من تأليف وإخراج بيتر ميمى، أن إياد نصار يرغب في دخول الغرفة السرية في الهرم الكبير (خوفو) حسب سير الأحداث في العمل، حيث توجد فى أعماق هرم خوفو العظيم، أحد عجائب الدنيا السبع، غرفة غامضة لا يُسمح لأي شخص بزيارتها هذه الغرفة التي حُفرت في صخور الهرم نفسه، تُثير الكثير من التساؤلات حول الغرض من إنشائها والسر وراء منع الوصول إليها.



اياد نصار

وأعلن بيتر ميمى عن 4 تجارب لمشاهدة فيلم المشروع X، وهما 4DX, Screen X, IMAX & Dolby Cinema، وذلك في كل السينمات مصر والوطن العربى والعالم، ويعد "المشروع X" تجربة سينمائية مصرية فريدة من نوعها، تنتمي لفئة أفلام التشويق والمغامرة، حيث يجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية يوسف الجمال، عالم المصريات الذي ينطلق في رحلة خطيرة ومليئة بالتحديات، تبدأ من مصر مرورًا بالفاتيكان وأمريكا اللاتينية، وصولًا إلى أعماق البحار، في محاولة لإثبات نظرية مثيرة للجدل: هل بُني الهرم الأكبر ليكون مقبرة فعلًا.

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، ومن بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، وعصام السقا، بالإضافة إلى النجوم ضيوف الشريف ماجد الكدواني وكريم محمود عبد العزيز وهنا الزاهد.

ويُعد "المشروع X" علامة فارقة في تاريخ السينما العربية، إذ أنه أول فيلم عربي يُعرض بتقنيات IMAX و4DX وDolby وScreenX، ليقدم تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة على مستوى الإنتاج العربي.

تم تصوير الفيلم في عدد من المواقع العالمية من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسيلفادور ويعد من أضخم الإنتاجات السينمائية للعام الجاري، من إنتاج شركة "سينرچي بلس" للمنتج تامر مرسي.

ويعكس البوستر الرسمي الذي تم الكشف عنه اليوم أجواء الفيلم المشوقة وحجم المغامرة المرتقبة، ويعد تمهيدًا لحملة دعائية ضخمة تبدأ خلال الأيام المقبلة استعدادًا للعرض.