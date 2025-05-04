فيديو طريف .. قرد يقبّل راغب علامة في المغرب

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني راغب علامة فيديو على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهر لحظات طريفة قضاها في مراكش في المغرب حيث أنه التقى بمربيين للقرود، وقد تبادلوا المزاح.



وقد وضع المربي القرد بين يدي علامة في السيارة واعتقد علامة أن القرد الذي يدعى عزيزة يريد عضه لكنه اكتشف أنه يقبله.

وكان علامة قد شارك مؤخراً مقولة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مشيراً إلى أن العديد من الأشخاص يسعون دائماً إلى نشر الأذى، ودائماً ما يقومون بتأليف أخبار كاذبة.

وعلق علامة قائلاً :"يسعد أوقاتكم ، ارسل لي أحد أصدقائي هذا القول،أعجبني جداً واحببت أن أشارككم به، نحن نعيش في زمن إن سمعوا عنك خيراً اخفوه ، وإن سمعوا عنك شراً أذاعوه، وأن لم يسمعوا عنك شيئاً اخترعوه".