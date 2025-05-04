الرئيس الروسي يمنح موسيقي شهير هذا اللقب

ميرنا وليد - بيروت - منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموسيقي الشهير فلاديمير سبيفاكوف لقب "بطل العمل في روسيا"، تقديرًا لإسهاماته المتميزة في خدمة الدولة والشعب، وفقًا لما جاء في مرسوم رئاسي نُشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.



سبيفاكوف يحمل لقب "فنان الشعب" في الاتحاد السوفيتي منذ عام 1989 ويشغل منصب المدير الفني والقائد الرئيسي لأوركسترا روسيا الفيلهارمونية الوطنية، كما أسس وقاد أوركسترا "فيرتوزي موسكفي"، وأيضاً أسس دار موسكو الدولية للموسيقى، ويترأسها حتى اليوم، ويشغل منصب أستاذ فخري في جامعة موسكو الحكومية، ونال سبيفاكوف عدة جوائز مرموقة، وهو أيضًا مؤسس صندوق سبيفاكوف الخيري الدولي.