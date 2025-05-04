مرض بيل غيتس يخرج إلى العلن

ميرنا وليد - بيروت - صرّحت فيبي غيتس، ابنة الملياردير الأميركي بيل غيتس، أن والدها يعاني من متلازمة "أسبرغر"، أحد اضطرابات طيف التوحد، ما يفسّر سلوكياته الاجتماعية المختلفة.
وجاء التصريح خلال مشاركتها في برنامج "Call Her Daddy"، حيث وصفت تفاعل والدها مع الآخرين بأنه "اغتراب اجتماعي"، مؤكدة أنه سبق أن تحدث عن ذلك بنفسه.
ورغم أن بيل غيتس لم يعلن رسمياً عن التشخيص، إلا أنه أشار في مذكراته عام 2025 إلى أنه يعتقد أنه لو كان طفلاً اليوم، لتم تشخيصه باضطراب طيف التوحد.
متلازمة أسبرغر تُصنّف حالياً ضمن طيف التوحد، وتُعد من الاضطرابات العصبية التي تؤثر على التواصل، دون وجود علاج نهائي لها.
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