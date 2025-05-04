كارول سماحة تعلن عن تفاصيل عزاء زوجها وليد مصطفى

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن تفاصيل عزاء زوجها المنتج المصري وليد مضطفى حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"يُقام العزاء بزوجي د. وليد مصطفى يوم الإثنين 5 مايو 2025 بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة - الشيخ زايد. أرجو منكم الدعاء له، وذكره بكلمة طيبة كما عرفتموه."

وكانت قد نعت كارول سماحة زوجها الذي رحل يوم أمس، بعد صراع مع المرض، وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. فقدتُ اليومَ زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض. لم أرَ في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك وليد.. حبيبي، خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي. لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي... حتى نلتقيَ حيثُ لا ألمَ ولا بكاء ولا فراق".

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