ميرنا وليد - بيروت - بدا النجم العالمي توم كروز في حالة غير معتادة وهو يغادر حفل عيد ميلاد نجم كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام الخمسين في لندن الليلة الماضية - برفقة حبيبته الجديدة آنا دي أرماس.

حاول توم أن يخفي حقيقة اصطحابه لآنا دي أرماس إلى المطعم في نوتينغ هيل.

وصل كروز إلى المكان بمفرده على ما يبدو، لكن عند مغادرته محاطًا بمظلات سوداء وهو يستقل سيارة تنتظره، اتضح أن آنا كانت بالفعل حاضرة في الاحتفال الخاص.

وفي لقطة طريفة، تظهر آنا، نجمة "نو تايم تو داي" والبالغة من العمر 37 عامًا، وهي ترتدي فستانًا أسود، وتحاول الانخفاض خلف مقعد السيارة بينما يظهر توم، البالغ من العمر 62 عامًا، مرتديًا بدلة بيضاء ويبتسم وهو ينظر إلى الكاميرا.

كانت هذه تفاصيل خبر توم كروز في موقف محرج : هكذا حاول تخبئة حبيبته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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