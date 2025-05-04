شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان "أحمد وملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان "أحمد وملك"، وفقًا لما كشف عنه أحمد حسني مؤلف العمل عبر حسابه على موقع إنستجرام.

فيلم السلم والتعبان عرض لأول مرة عام 2001، وقام ببطولته هانى سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمى، رجاء الجداوى، مها عمار، طارق التلمسانى، عادل أمين، ثريا إبراهيم، زينب إسماعيل علا رشدى، سامية عاطف، عمرو سلامة، كريمة البدوى، عبير رفعت، إشرف دويدار، نسمة محمود، هبة توفيق، ياسمين طارق، ومن تأليف محمد حفظى وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث فيلم "السلم والتعبان" في إطار رمانسى اجتماعى، حول قصة حازم (هاني سلامة) شاب مستهتر ، فشل فى أن يكون زوجا جيدا وفشل فى أن يصبح أبا جيدا لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل ياسمين (حلا شيحة) حياته ، يواجهان معا العديد من المشاكل في بداية علاقتهما، لكن الحب يفرض كلمته في النهاية.