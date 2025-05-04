شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزي صالح في بودكاست الشغلانة: المؤلف يخلق عالم الأحداث والسيناريست موظف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح، عن الفرق بين المؤلف والسيناريست ومهام كل منهما خلال حلوله ضيفًا ببودكاست الشغلانة الذي يقدمه آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر صفحات ”الخليج 365” بمنصات السوشيال ميديا.

وقال المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح: "الفرق بين المؤلف والسيناريست كبير، وده كلام بالنسبة عالميًا، المؤلف هو الذي يخلق العالم بشخصياته والعلاقات إلى ما بين الشخصيات، هتلاقيه دايمًا بره كده، أما كاتب السيناريو هو موظف تقدر تجيبه يكتب وفقًا للعالم الذي خلقه المؤلف بعلاقاته وتعقيداته، والفرق الثاني أنت لما تيجي تقول الفروق الكبيرة هتلاقيه إن المؤلف شاغله عالم أو قضية أو رؤية للعالم هتلاقيها في كل أعماله، عنده رؤية تحركه وتدفعه للكتابة أو الإخراج".

وأضاف المخرج والمؤلف أحمد فوزي صالح في حديثه قائلاً: "وظهر في فرنسا سينما المؤلف في الستينات، المخرج هو نفسه مؤلف النص حتى لو شاركه في كتابة النص كتاب آخرون، كاتب السيناريو مهنة ولكن في فرق كبير بين المؤلف والسيناريو، ومش شرط خالص المؤلف هو اللى يكتب السيناريو وده الأفضل لأنك أنت لما تشتغل كويس على مسلسل مثلاً أن كل حلقة يكون عندها بناء يخصه، وفي حد ممكن يبقى أحسن مني مثلاً في كتابة حلقات الصداقة أو هكذا".

المؤلف أحمد فوزي صالح من مواليد مدينة بورسعيد في يناير 1981، وتخرج في معهد السينما 2009، وعمل مخرج أفلام في بداية مشواره، وقدم أول فيلم وثائقي قصير بعنوان (جلد حي)، الذي تم عرضه لأول مرة في عام 2011 وحقق نجاحا كبيراً من قبل اشادة النقاد وعرض في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية وحصد 7 جوائز، واشتهر بإخراجه لفيلم ورد مسموم سنة الذي حصد به 17 جائزة عام 2018، واشرف على معالجة وكتابة مسلسل الحرامي، وقام بإخراج وتأليف مسلسل بطن الحوت عام 2023 واخر اعماله مسلسل ظلم المصطبة الذي عرض رمضان الماضي.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير.