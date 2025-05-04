موعد العرض الخاص للفيلم المغربي في حب تودة بـ الرياض

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 04:19 مساءً - تشهد الرياض عرضاً خاصاً للفيلم المغربي "في حب تودة" للمخرج نبيل عيوش، وذلك في 7 مايو 2025 بـ "ريل سينما" بغرناطة، بحضور العديد من صناع السينما في المملكة.
يأتي عرض الفيلم في المملكة العربية السعودية بتوزيع من شركة الصور العربية داخل المملكة بالشراكة مع شركة كونسبت مينا، والتي تمتلك حقوق توزيع الفيلم في العالم، ليمنح الجمهور السعودي فرصة مشاهدة هذه الدراما الإنسانية، التي لاقت استحساناً عالمياً.
وكان مخرج الفيلم نبيل عيوش قد عبّر عن سعادته بعرض الفيلم، وقال: "إن تمثيل بلدنا في هذه المنافسات الدولية هو فخر كبير، وأشكر بصدق وامتنان كل من قدموا لنا دعمهم وآمنوا بالفيلم، إنها نافذة جديدة تفتح آفاقاً واسعة للسينما المغربية، ودليل إضافي على حيويتها المتواصلة، كما عُرض الفيلم سابقاً في مهرجان مراكش الدولي وسعدنا بذلك".
والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ نبيل عيوش، ومن تأليف نبيل عيوش ومريم التوزاني، ومن بطولة الفنانة نسرين الراضي، جود الشاميحي، جليلة التلمسي، عبداللطيف شوقي، وخليل أوباعقى.
يأتي عرض الفيلم في المملكة العربية السعودية بتوزيع من شركة الصور العربية داخل المملكة بالشراكة مع شركة كونسبت مينا، والتي تمتلك حقوق توزيع الفيلم في العالم، ليمنح الجمهور السعودي فرصة مشاهدة هذه الدراما الإنسانية، التي لاقت استحساناً عالمياً.
فيلم "في حب تودة"فيلم "في حب تودة" حظي بتقدير دولي واسع النطاق، حيث تم اختياره في مهرجان كان السينمائي في مايو الماضي، كما تم اختياره لتمثيل المغرب في جوائز الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم دولي، أما قصة الفيلم تدور أحداثها حول قصة "تودة" المرأة المغربية القوية والضعيفة في آنٍ واحد، التي تحلم بأن تصبح "شيخة"، تجسد الدور الفنانة "نسرين الراضي"، ويسلّط الفيلم الضوء على رحلة "تودة" في قرية مغربية، حيث تكدح لياليها بحثاً عن مستقبل أفضل لها ولابنتها، وبعد أن تضيق ذرعاً بالظروف القاسية، تتخذ قراراً جريئاً بالرحيل إلى الدار البيضاء، "مدينة الأنوار"، على أمل أن تبدأ حياة جديدة.
وكان مخرج الفيلم نبيل عيوش قد عبّر عن سعادته بعرض الفيلم، وقال: "إن تمثيل بلدنا في هذه المنافسات الدولية هو فخر كبير، وأشكر بصدق وامتنان كل من قدموا لنا دعمهم وآمنوا بالفيلم، إنها نافذة جديدة تفتح آفاقاً واسعة للسينما المغربية، ودليل إضافي على حيويتها المتواصلة، كما عُرض الفيلم سابقاً في مهرجان مراكش الدولي وسعدنا بذلك".
والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ نبيل عيوش، ومن تأليف نبيل عيوش ومريم التوزاني، ومن بطولة الفنانة نسرين الراضي، جود الشاميحي، جليلة التلمسي، عبداللطيف شوقي، وخليل أوباعقى.
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