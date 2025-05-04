من بينهم خالد صقر وعبادي الجوهر.. تهنئة النجوم لفوز فريق الأهلي السعودي بكأس آسيا للنخبة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 04:19 مساءً - بعد أن استطاع وبجدارة أن يحقق فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم لقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز 2-0 على كاواساكي الياباني في المباراة النهائية التي جرت على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، أمس السبت، وسط حضورٍ جماهيري كبيرٍ، تفاعل عدد من الفنانين والنجوم وأهل الفن مع الحدث المهم والسعيد وعلقوا عبر حساباتهم بكلمات جميلة، حيث نشر الفنان خالد صقر صورة لفريق الأهلي السعودي عبر حسابه على منصة X وعلق وكتب: "البطل ما يفوز عليه إلا بطل" مبروك للأهلي".

كما نشر خالد صقر تغريدة أخرى وكانت عبارة عن صورتين الأولى لفريق الأهلي السعودي والأخرى له في دوره بمسلسل "هزاع" وعلق وكتب: "كلنا الأهلي كلنا هزاع".

كما شارك الفنان عبادي الجوهر عبر حسابه بمنصة إكس فيديو لهدف الأهلي وعلق وكتب: "نبارك للأهلي وسعيدين بالبطولة..هدف جالينو جميل وتوقعتها 2-0.. الأهلي من الأندية الكبيرة والبطولة نتيجة الدعم الكبير من القيادة"

وقدم هدية بهذه المناسبة بطريقته الخاصة وشارك جمهوره أغنية للأهلي وعلق وكتب: "الف مبروك الفوز للملكي بكأس دوري أبطال آسيا للنخبة،وهذا جديدي بهذه المناسبة "يا لملعب الاخضر " كلمات وليد العميران، الحان وغناء عبادي الجوهر".

فيما نشرت الفنانه ناتاشا صورة لفريق الأهلي وكتبت عبر تغريدة لها بمنصة إكس: "الف مبروك للملكي نادي الأهلي بطلاً لقارة آسيا "

كما شارك الفنان عبدالله السدحان الفرحه بفوز فريق الأهلي السعودي ونشر فيديو ولقطه من المباراة وكتب: "مبروك لممثل الوطن الاهلي السعودي تحقيق كأس اسيا ،ثقة ، اجتهاد ، ثبات = كاس القارة ".

فيما تفاعل الفنان فايز المالكي وغرد بحسابه على منصة إكس وكتب: "اللهم لك الحمد اني من يوم اعرف نفسي وانا اشجع الأهلي"، كما غرد أيضاً وكتب: "الف مبروك للاهلي الملكي".

كما شارك سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات هذه الفرحه والانجاز لنادي الأهلي السعودي وكتب: "الكأس سعودي ألف مبروك لنادي الاهلي فوزهالمستحق كأس آسيا للنخبة ".

تشكيل الأهلي السعودي في المباراة

وكان تشكيل الأهلي السعودي في نهائي كأس آسيا للنخبة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجيرو إيبانيز، إليوسكي.

خط الوسط: فرانك كيسيه، زياد الجهني، رياض محرز.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، جالينو ويندرسون، إيفان توني.

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