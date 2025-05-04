رحمة أحمد تروي رحلتها مع خسارة الوزن

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 04:19 مساءً - حلت الفنانة رحمة أحمد ضيفة على بودكاست "عالهادي فالكلام" مع سالي عبد السلام، وكشفت خلال اللقاء العديد من التفاصيل والأسرار الخاصة بفقدانها الوزن وظهورها بوزن مثالي.

سبب خسارة وزنها

أكدتأنها لم تخضع لعملية تكميم معدة أو الاستعانه بحقن التخسيس الشهيرة، وأن خسارتها للوزن جاءت نتيجة لمرورها بحالة نفسية سيئة بعد الانفصال.

وقالت عن هذه الفترة "جالي اكتئاب وأسبابه كانت قوية بالنسبة ليا، مكنتش باكل خالص جالي سدة نفس مش طبيعية ودا اللي خسسني، مأخدتش حقن تخسيس ومش هخبي لو أخدتها كانت حاجة نفسية حصلتلي، ومعملتش تكميم دا سؤال بتسأله كل يوم".

كشفت رحمة أحمد أنها عندما ظهرت في مسلسل "الكبير 6" كان لديها زيادة في الوزن بسبب إنجابها لابنها "مصطفى" وقالت: "أنا كان في عامل الولادة والرضاعة أنا تخنت في الحمل 13 كيلو جرام ونزلتهم بعد ما خلصت رضاعة بدأت أخس، ونفس اللي تخنته خسيته خلال 3 سنين".

مسلسل 80 باكو

يُشار إلى أن آخر أعمالكانت المشاركة في مسلسل "80 باكو" هو كوميديا اجتماعية تدور أحداثها داخل عالم الكوافيرات، حيث تسعى بوسي، وهي شابة من طبقة متواضعة، لجمع 80 ألف جنيه لتحقيق حلمها بالزواج من خطيبها. وبينما يحاول الثنائي تجاوز العقبات، يواجهان سلسلة من التحديات والمواقف الطريفة التي تضفي على رحلتهما الكثير من المرح والإثارة.

المسلسل من بطولة هدى المفتي، انتصار، دنيا سامي، رحمة أحمد، خالد مختار، وليد المغازي، ومن تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس.

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