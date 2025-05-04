اختتام برنامج المخرجين مع المخرج العالمي سبايك لي ضمن معامل البحر الأحمر بجدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 04:19 مساءً - اختُتم بالمملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة جدة، برنامج المخرجين مع المخرج العالمي سبايك لي ضمن معامل البحر الأحمر.

وقد أعلن حساب مهرجان البحر الأحمر، وهو أول مهرجان سينمائي دولي في السعودية، وأكبر ملتقى لصناعة السينما في المنطقة عن ذلك، ونشر صورة للمخرج العالمي سبايك لي مع المشاركين، وعلّق وكتب: "اختتمنا اليوم برنامج المخرجين مع سبايك لي ضمن معامل البحر الأحمر، خلال ورش العمل التي أقيمت في جدة، استكشف المشاركون حرفة الإخراج؛ من خلال حوارات معمقة، وتحليلات للمشاهد، وتوجيهات عملية من المخرج الأسطوري سبايك لي، وقد خرج المشاركون برؤى جديدة ودروس راسخة".

برنامج معامل البحر الأحمر

17 مخرجاً في تجربة استثنائية مع سبايك لي

أكاش تشابرا - الهند.

أديمي مايكل من نيجيريا، المملكة المتحدة.

ديفيد جيتونجا – كينيا.

فاطمة رشا شحادة - الأردن، لبنان.

فارس المشرع - المملكة العربية السعودية.

حكيم جمعة - المملكة العربية السعودية.

حمزة جمجوم - المملكة العربية السعودية.

جواهر العمري - المملكة العربية السعودية.

مرام طيبة - المملكة العربية السعودية.

مشعل الجاسر - المملكة العربية السعودية.

محمد حماد - المملكة العربية السعودية.

مجتبى سعيد - المملكة العربية السعودية.

نيشي نياموبايا - زيمبابوي.

رازان الصغير - المملكة العربية السعودية.

وسام طانيوس - لبنان.

ياسر عبد الرحمن - المملكة العربية السعودية.

يا شاسفي جويال - الهند.

https://www.instagram.com/p/DJMx2JzNV_i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJMx2JzNV_i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJMx2JzNV_i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

هذا وقد تم اختيار 17 مخرجاً لخوض تجربة إرشادية استثنائية معفي برنامج معامل البحر الأحمر.في إطار تجربة سينمائية فريدة من نوعها، شارك 17 مخرجاً شاباً في مغامرة إبداعية بإشراف المخرج العالمي، وقد تنوعت جنسيات المشاركين في هذه المبادرة، حيث جاء 10 مخرجين من المملكة العربية السعودية، إلى جانب 7 مخرجين من دول مختلفة حول العالم، وجاءت القائمة الكاملة للمشاركين كالتالي:للمزيد من الأخبار: اختيار حكيم جمعة و9 سعوديين آخرين لبرنامج معامل البحر الأحمر للمخرجين مع سبايك لي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».