إياد نصار يروج لفيلم المشروع x ويكشف عن اسم شخصيته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 04:19 مساءً - روج الفنان إياد نصار لفيلم "المشروع X" الذي يشارك في بطولته والمقرر عرضه في دور السينما يوم 21 مايو المقبل، إذ كشف عن اسم الشخصية التي سوف يظهر بها خلال أحداثه وهي "آسر".

هكذا ظهر إياد نصار على الملصق الدعائي لفيلم المشروع x

https://www.instagram.com/p/DJOoi0EMu8u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJOoi0EMu8u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJOoi0EMu8u/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فيلم المشروع x

وشارك "إياد نصار" الملصق الدعائي للعمل للفيلم عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" والذي ظهر عليه منفرداً وهو يرتدي بدلة وتظارة وعلى وجهه ترتسم ملامح من الحدة والتركيز، معلقاً: "آسرفي 21 مايو في السينمات"." أول فيلم مصري يعرض بتقنية IMAX، وتم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.

وتدور أحداثه حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة!! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر وذلك فى إطار من الاثارة والنشويق

فيلم "المشروع X" يسجل تعاوناً جديداً بين الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، بعدما استطاعا تحقيق النجاح معاً في الدراما والسينما، حيث قدما معاً فيلم "بيت الروبي" الذي عُرض في موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وفي الدراما تعاونا في 3 مسلسلات هي: مسلسل "الاختيار" الجزء الأول والثاني، و"الحشاشين" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2024

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».