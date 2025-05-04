بعد الطلاق .. كوليت والدة ماريتا الحلاني بأول تعليق

ميرنا وليد - بيروت - بعد الطلاق الذي تم بين الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني والسيد كميل أبي خليل، صدر أول تعليق داعم من والدتها ملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني، حيث أعادت نشر فيديو كانت قد نشرته ماريتا على صفحتها في عيد الأم، وهي تغني بالفرنسية أغنية Les Yeux de la mama ، وكتبت كوليت لماريتا:"استمري في الإشراق يا نجمتي الصغيرة، أحبك كثيراً".



ماريتا وكميل كانا قد تزوجا في شهر حزيران/يونيو عام 2023، وذلك مدنياً في أبو ظبي، وبعدها أقاما حفل زفاف في لبنان حضرته العائلة والأصدقاء، لكن انتهى الزواج بالطلاق بعد أقل من سنتين.