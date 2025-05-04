شيماء هلالي تعود بهذا العمل بعد غياب سنتين

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة التونسية شيماء هلالي أغنية "إنت حبك"، لتشكّل عودة لها بعد غياب عن الساحة الفنية دام أكثر من عامين.

الأغنية من ألحان الموسيقار د. طلال، في حين كتب كلماتها الشاعر هاني عبد الكريم أما التوزيع الموسيقي، فحمل توقيع جلال الحمداوي.

أما على مستوى الصورة، فقد تولى إخراج فيديو كليب الأغنية المخرج اللبناني دان حداد، وظهرت فيه شيماء هلالي بعدة إطلالات مميزة ضمن لوحات بصرية واستعراضية أضفت على العمل طاقة وحيوية.

وتستعد شيماء حالياً لإطلاق ميني ألبوم يضم خمس أغنيات جديدة، جميعها من ألحان د. طلال، حيث ستُصدر منه أغنيتين مصورتين على طريقة الفيديو كليب، تم تصويرهما في لبنان تحت إدارة المخرج دان حداد.

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