فيلم “الساعة٧” لمحمد الشرنوبي: بصمة خاصة في صيف ٢٠٢٥

أعلنت أسرة فيلم “الساعة٧” عن الانتهاء من تصوير ٥٠% من مشاهد العمل، تمهيدًا لطرحه في جميع دور العرض خلال موسم صيف ٢٠٢٥، وسط توقعات بأن يقدّم الفيلم تجربة سينمائية مختلفة ومليئة بالأفكار الجديدة التي تواكب تطلعات الجمهور.

ويضم الفيلم نخبة من نجوم الكوميديا محمد ثروت، احمد الرافعي، نور إيهاب، ندا موسي، محمود حافظ، احمد الأزعر، نادين. وضيف الشرف بيومي فؤاد.

فيلم “الساعة ٧” في إطار كوميدي اجتماعي ومن المتوقع أن يضيف بصمة خاصة لصيف هذا العام.

وقد نشرت شركة Arrow film production المنتجة للعمل، مجموعة من الصور من كواليس التصوير عبر صفحاتها الرسمية، أظهرت أجواء العمل وروح الفريق، ما زاد من حماس الجمهور وانتظاره للفيلم.

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الفيلم من إخراج محمود زهران، الذي يواصل حاليًا استكمال تصوير المشاهد المتبقية تمهيدًا للانتهاء من المونتاج النهائي خلال الفترة المقبلة.