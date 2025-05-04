فيلم “درويش”… القصّة والممثّلون ووقت العرض

استعدادًا لطرحه في صالات السينما، تم الكشف عن الإعلان التشويقي لشخصية “درويش”، التي يجسّدها الممثل عمرو يوسف الذي يظهر كمحتال كاريزمي يتمتع بجاذبية خاصة وسحر لا يُقاوم ويخفي وراء ابتسامته عالماً مليئاً بالتناقضات والأسرار الخفية.

يحمل الإعلان التشويقي طابع الفيلم الذي يجمع بين الإثارة والكوميديا، في رحلة تأخذ الجمهور إلى أعماق شخصية “درويش” الغامضة والفريدة. “درويش” ليس بطلاً عادياً، بل محتال ساحر يُبقي الجميع — بمن فيهم الجمهور — في حالة تساؤل دائمة: ما الذي يسعى إليه؟ ومع من يقف حقاً؟

الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال وأحمد عبد الوهاب.

تدور أحداث “درويش” حول محتال ذكي يجد نفسه في عالم مليء بالخطر، حيث يواجه الجريمة، الخداع، وحتى الرومانسية في أوقات غير متوقعة — مع لمسة من الكوميديا تضيف طابعاً مميزاً للقصة. ومع مرور الوقت، تزداد التحديات وتصبح قراراته حاسمة، حيث يصبح من الصعب التفرقة بين ما قد يؤدي إلى نجاته أو سقوطه.

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الفيلم من إنتاج مشترك بين “وان٢وان”، فيلم كلينك، ڨوكس ستوديوز وفيلم سكوير. ومن المقرر عرض “درويش” قريبا في صالات السينما ابتداءً من يوليو ٢٠٢٥ في جميع أنحاء العالم العربي.