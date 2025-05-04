شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روّج الفنان عصام السقا لفيلمه الجديد "المشروع X"، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" البوستر الرسمي له، وعلّق قائلاً: "بسم الله... فيلم المشروع X يوم 21 مايو في دور العرض المصرية، ويوم 5 يونيو في الخليج والعالم، بجميع السينمات بإذن الله".

ويجسد النجم كريم عبد العزيز في الفيلم شخصية "يوسف الجمال"، عالم مصريات ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر من مصر إلى الفاتيكان، مرورًا بأمريكا اللاتينية والبحر المفتوح، سعيًا لإثبات نظرية مثيرة حول سر بناء الهرم الأكبر، وما إذا كان بالفعل مجرد "مقبرة".

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وشارك في السيناريو والحوار أحمد حسني، ويضم نخبة من النجوم، منهم: إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، بالإضافة إلى ضيفي الشرف هنا الزاهد وماجد الكدواني. ويُعد من أضخم الإنتاجات السينمائية لعام 2025، حيث تم تصويره في عدة دول منها مصر، تركيا، إسبانيا، إيطاليا، إلى جانب مدينة الجونة.

وكشف المخرج بيتر ميمي عبر منشور سابق على "فيس بوك" أن فكرة الفيلم كانت حاضرة منذ عام 2018، إلا أن تنفيذها تأخر بسبب تعقيد الإنتاج الذي يتضمن مواقع تصوير صعبة، ومشاهد أكشن تحت الماء، وطائرات حربية ومدنية، وغواصات.

يذكر أن آخر ظهور للفنان عصام السقا كان من خلال مشاركته في مسلسل "فهد البطل" إلى جانب النجم أحمد العوضي ونخبة من النجوم.