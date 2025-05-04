شكرا لقرائتكم خبر عن سمبوزيوم "المرأة والحياة" يبنى جسرا للتفاعل مع الجمهور بمهرجان أسوان لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة سمبوزيوم "المرأة والحياة" للفن التشكيلي في دورته الخامسة، بمشاركة 10 فنانين من مصر والدول العربية، يقدمون خلاله العديد من الأعمال الفنية التي تعبر عن تنوع البيئات العربية والمدارس الفنية والأساليب الشخصية.

ومن المشاركين في السمبوزيوم، الذي يقام ضمن فعاليات دورته التاسعة في الفترة من 2 إلى 7 مايو الجاري، الفنانة دانة الخشتي التي تقدم عملاً عن خيال المرأة، وعائشة الذياب من الكويت، التي تقدم عملا تجريديا ما بين زهرة اللوتس والمرأة كرمز للحرية، كما يشارك الفنان محمود الملا من البحرين بعمل فني حروفي يستلهم حضور المرأة في المجتمع.

ويقدم الفنان العراقي عماد منصور عملاً نحتيًا حول التراث النسوي، ومن مصر يشارك الفنانون سمير شاهين الأستاذ بكلية الفنون الجميلة والفنانة داليا فؤاد الأستاذة بكلية الفنون الجميلة، والفنانة المصرية رندا فؤاد، واثنان من الفنانين أبناء محافظة أسوان.

ويقدم المستشار الفني للسمبوزيوم الدكتور هشام عبد المعطي الأستاذ بكلية التربية الفنية أعماله الفنية التي تميل إلى التجريب والفن التفاعلي.

وقالت المنسق العام للسمبوزيوم، المذيعة نرمين عامر، مقدمة برنامج تون ولون في قناة النيل الثقافية، إن السمبوزيوم يستهدف هذه الدورة عرض أعمال فنانين من الدول العربية بالإضافة إلى استضافة كبار الشخصيات المهتمة بالحركة التشكيلية واقتناء الأعمال الفنية من بينهم إبراهيم بيكاسو من مصر، وسامي هندية من الأردن ، وهو مؤسس متحف شخصي لاقتناء الأعمال الفنية، ويعدّ أول متحف من نوعه في المنطقة العربية.

وتؤكد المنسق العام للسمبوزيوم على أهمية التواصل بين الفنانين والجمهور من خلال أعمال تستوحي قضايا المرأة وحضورها في المجتمع، كما أكدت على أهمية انتشار الفن ودعمه بوصفه قوة ناعمة قادرة على التغيير وعلى تحديث الرؤى الاجتماعية السائدة، وهو ما يتمثل في أعمال الفنانين التي تسعى لتقديم رؤى فكرية ذات طابع جمالي قادر على جذب الجمهور للتفاعل مع الأعمال المختلفة.