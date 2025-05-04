علامات التعب تظهر على خالد الصاوي ويستند على عكاز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 02:52 مساءً - أثار أحدث ظهور للفنان خالد الصاوي في مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، في دورته الـ73، والمُنعقدة حاليًا حتى يوم 9 مايو الجاري، قلق مُحبيه، كون علامات التعب ظهرت عليه بشكلٍ كبير، مع وجود صعوبة في الحركة نوعًا ما، واعتماده في الحركة على "عكاز"، فضلًا عن اكتسابه المزيد من الوزن.

ندوة "ليه تعيشها لوحدك" بحضور أبطال وصُنّاع الفيلم

خالد الصاوي يكشف تطورات حالته الصحية

شارك خالد الصاوي في فاعليات اليوم الأول من مهرجان المركز الكاثوليكي، حيث عُقدت ندوة فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، والتي حضرها أبطال وصُنّاع العمل، أبرزهم شريف منير، محمد رضوان، المنتجة رانيا الجيد، مدير التصوير أشرف جابر، الموسيقار إسلام صبري، السيناريست أحمد عزيز، والمخرج حسام الجوهري، فيما أدارها الناقد طارق مرسي.وعلى هامش الندوة، حرصعلى طمأنة جمهوره بشأن تطورات حالته الصحية، مؤكدًا أنه لا يُعاني من أي أزمات باستثناء الإصابة بانزلاق غضروفي في ثلاث فقرات من الظهر، والذي تسبب له في آلام شديدة بالجسم، وبالتالي وجود صعوبة بالحركة والاستناد على "عكاز"، لافتًا إلى أن أسباب اكتساب الوزن يرجع إلى الكورتيزون، مؤكدًا أنّ "كورس العلاج" سينتهي خلال أسابيع قليلة، وسيبدأ بعدها للتماثل للشفاء، مع اتباع حمية غذائية معينة، بهدف إنقاص الوزن.

فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

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يُذكر أنّ فيلم "ليه تعيشها لوحدك" عُرض في صالات السينما بداية العام الماضي، لمدة شهر واحد فقط، بسبب ضعف إقبال الجمهور، حيث لم تصل الإيرادات التي حققها إلى 600 ألف جنيه، وهو بطولة، شريف منير، سلمى أبو ضيف، وتدور الأحداث في إطار من الدراما حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

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